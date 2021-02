Bredase woningeigenaren mogen eenmalig gratis energiebesparende producten bestellen

BREDA - Woningeigenaren kunnen in gemeente Breda sinds vanochtend een tegoedbon van 45 euro aanvragen waarmee gratis energiebesparende producten aangeschaft kunnen worden. De tegoedbon is aan te vragen zolang het budget en de voorraad strekt en de actie loopt tot uiterlijk 19 maart 2021.

Met de ‘bon’ kunnen woningeigenaren hun woning een stukje energiezuiniger maken. De bon is te besteden in de webshop van het gemeentelijke energieloket van Breda www.woonwijsbreda.nl/tegoedbon. Dat kan zolang de voorraad strekt, en uiterlijk tot 19 maart 2021. De actie is vanochtend om 09.00 uur van start gegaan.

Waarom doet gemeente Breda dit?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan gemeente Breda een bedrag beschikbaar gesteld, dat woningeigenaren stimuleert tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Met een deel van dit bedrag kunnen woningeigenaren kleine energiebesparende producten bestellen en zo bijdragen aan het Bredase doel om in 2044 energieneutrale stad te zijn.



“Deze tegoedbon is bedoeld als aanmoediging. Tochtstrippen, ledlampen en waterbesparende douchekoppen zijn mooie, eerste stappen naar meer energiebesparing in de toekomst. Zo kun je heel gemakkelijk je wooncomfort vergroten en je energierekening verlagen. Zo doet iedereen wat in Breda. En wij helpen mensen graag op weg”, aldus Greetje Bos, wethouder energietransitie.



Er zijn bij deze actie 2.500 tegoedbonnen beschikbaar, alleen voor woningeigenaren. Gemeente Breda heeft bij het ministerie een vervolgsubsidie aangevraagd waar ook huurders gebruik van kunnen maken. Begin maart wordt bekend of deze subsidie toegekend wordt.