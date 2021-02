NAC boekt moeizame overwinning op FC Eindhoven

BREDA - NAC heeft vandaag in een ijskoud Rat Verlegh Stadion een overwinning geboekt op FC Eindhoven. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. De Keersmaecker zette FC Eindhoven al na twee minuten op voorsprong. Lewis Fiorini en Lex Immers stelde orde op zaken en bezorgde NAC de overwinning.

NAC leek nog niet helemaal wakker toen Brian De Keersmaecker FC Eindhoven al na twee minuten voorsprong schoot. Hij schoof een teruggelegde bal vanaf de achterlijn zo achter Olij. Een pijnlijke start voor de Bredanaars.

In de fase die hierop volgde bleef Eindhoven de bovenliggende partij. Totdat de negentiende minuut aanbrak. Lewis Fiorini kon aanleggen van een meter of twintig. De bal belandde prachtig in het doel achter Ruud Swinkels.

De goal zorgde voor een nieuw elan bij NAC. Er volgde een aantal kansen via onder meer De Rooij en Bilate. In de 33e minuut werd één van die kansen dan ook benut. Lex Immer schoot de 2-1.

Na rust was NAC de bovenliggende partij, zonder tot hele grote kansen te komen. Maar doordat het lang 2-1 bleef, begonnen de Eindhovenaren er weer in te geloven. Na een aantal overtredingen op rij werd het wat grimmiger en kwam Thom Haye nog goed weg met een gele kaart na een overtreding op Van der Sanden.



In de slotfase was het nog een aantal keren gevaarlijk voor het doel van Olij, maar de gelijkmaker kwam er niet meer.