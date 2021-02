Thierry Baudet bezoekt Chasséveld in Breda

BREDA - Lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet maakte gisteren al met een youtubefilmpje bekend dat hij met zijn partij dit weekend op een ‘vrijheidstour zou gaan, een campagne. Hierbij liet hij ook weten dat hij in Breda langs zou komen, maar hij mocht niet vermelden wanneer. Blijkbaar ging het om vandaag.

Forum voor Democratie voert deze middag in het kader van hun vrijheidstour een actie in Breda. Hierbij wil men in gesprek gaan over wat er moet veranderen in Nederland. Verder kondigde Baudet aan dat zij als enige partij af willen van alle lockdowns in Nederland. Het gaat om een campagne om potentiële stemmers voor de partij te winnen.

Opkomst

Ze stonden met hun ‘vrijheidskaravaan’ voor het gebouw van ABN Amro. Er kwamen de nodige mensen op de actie af. Ook waren medewerkers van handhaving aanwezig.



Wesley van der Linde