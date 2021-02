Brandweer redt zwaan die vastzat aan vislijn uit water langs Arsenaalpad

BREDA - De brandweer heeft zondagochtend aan het Arsenaalpad een zwaan gered die met zijn poten aan een vislijn vast zat. Het dier kon hierdoor niet meer weg uit het water.

Een zwaan is vanochtend met zijn poot vast komen te zitten aan een vislijn. Het dier zat in het midden van het water en kon niet meer weg. Daarom kwam de brandweer ter plaatse. Het ijs was echter nog zo dun, dat de brandweermannen niet over het ijs konden lopen. Zelfs een duiker van de brandweer wist op geen enkele manier bij het dier te komen.

Daarom werd er een tweede duiker opgeroepen. Samen wisten de brandweermannen het dier te vangen en los te snijden in het water. De vislijn bleek om beide poten en de staart van de zwaan gedraaid te zitten. Nadat de brandweer de lijn los had gesneden, lieten zij het dier weer gaan. Deze sloeg een paar keer met zijn vleugels en vertrok vervolgens.