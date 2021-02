Doneeractie voor de Beyerd levert al zo’n 2000 euro op

BREDA - Café de Beyerd heeft vrijdagavond een forse boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels. Het café had een livestream georganiseerd, maar hier geen vergunning voor aangevraagd. De boete hoeven ze echter niet helemaal zelf te betalen. Trouwe bezoekers doneerden al zo’n 2000 euro.

Al 15 jaar organiseert de Beyerd op de vrijdagavond van carnaval De Beyerd Zingt. Omdat dit evenement dit jaar niet door kon gaan, besloot het café er een livestream van te maken. Zo zouden gasten thuis coronaproof toch van de traditionele avond kunnen genieten.

De livestream werd op vrijdagavond vanuit het café uitgezonden. Er werden onder andere vooraf opgenomen optredens getoond, en een aantal muzikanten was live aanwezig. In totaal waren er volgens de Beyerd zo’n twintig mensen in het café om de livestream in goede banen te leiden. Daarbij werden alle coronaregels nageleefd.

Bij een controle ging het echter mis. Het café had namelijk geen vergunning aangevraagd voor de livestream. En aangezien het verboden is om met twintig mensen bij elkaar te komen in een horecagelegenheid moest de stream worden stopgezet en kreeg het café een boete.

Dat het café een boete kreeg, vindt Bredanaar Ben Brouwers terecht. Maar tegelijkertijd wil hij de eigenaren graag een hart onder de riem steken. Daarom is hij een doneeractie gestart. “Ze hebben het voor ons georganiseerd”, legt hij uit. “Vandaar deze oproep om solidair te zijn en een bijdrage te geven om de schade voor deze kanjers te beperken!” De doneeractie leverde al zo’n 2000 euro op. Het doel is om uiteindelijk 6000 euro op te halen