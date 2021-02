Cadetten KMA vrijgesproken voor ontucht

BREDA - De drie cadetten die verdacht werden van het plegen van ontucht bij een bewusteloze collega bij de KMA zijn vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken geëist tegen een 23-jarige en twee 24-jarige militairen.

De cadetten stonden terecht voor het plegen van ontuchtige handelingen met een bewusteloze collega. Het incident gebeurde in april 2016 op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, waar de mannen op dat moment als militair een opleiding volgden.

Een van de mannen werd ervan beschuldigd dat hij de collega een borstel in of tegen de anus heeft geduwd. Ook zou hij de broek van deze collega naar beneden hebben getrokken en met 2 medeverdachten met de arm van die collega aftrekkende bewegingen hebben gemaakt. De militaire kamer oordeelt dat er zoveel onduidelijkheid is over wat er op dat filmpje te zien zou zijn geweest, dat niet bewezen is dat de man een borstel in of bij de anus van de collega heeft gedaan. Ook kan niet worden bewezen dat de man bij het maken van aftrekbewegingen bij de collega betrokken is geweest. De militaire kamer betrekt bij haar oordeel dat veel betrokkenen alcohol hadden gebruikt en dat er veel verschillende verhalen de ronde hebben gedaan over het incident dat bovendien al een behoorlijke tijd geleden zou hebben plaatsgevonden. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat een getuige zelf heeft gezien.

De man bekende dat hij wel de broek en onderbroek van de collega naar beneden heeft gedaan. Volgens de militaire kamer moet dit niet als een ontuchtige handeling worden beschouwd. De man had daar geen seksuele bedoeling mee en het leek meer als een grap bedoeld te zijn geweest. Hierbij wil de militaire kamer overigens de gevolgen voor de collega niet onderschatten. Omdat de cadetten zijn vrijgesproken, krijgt het slachtoffer geen schadevergoeding.