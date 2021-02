Rechtbank: Avondklok moet per direct worden opgeheven

BREDA - De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft een rechter dinsdagochtend besloten in een zaak die Stichting Viruswaarheid heeft aangespannen tegen de avondklok. Volgens de rechter heeft het kabinet voor de invoer van de avondklok een wet gebruikt, die daar helemaal niet voor bedoeld is. De avondklok is vanavond dus niet meer geldig.

De overheid kan in beroep gaan tegen de uitspraak, maar in de tussentijd is de avondklok van de baan.

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst de Eerste en Tweede Kamer betrokken moeten worden.

Deze wet mag dus alleen in spoedgevallen worden ingezet, maar omdat er ruimschoots van tevoren al gesproken is met de Tweede Kamer over de avondklok, is er volgens de rechter geen sprake van een noodsituatie. “De wet is dus ingezet terwijl er geen sprake was van een situatie waarvoor de wet is bedoeld, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem”, aldus de rechter.

Minister Grapperhaus van Justitie heeft aan de NOS laten weten de uitspraak te bestuderen. Er is nog niet bekend wat de uitspraak gaat betekenen voor boetes die zijn opgelegd voor de overtreding van de avondklok.