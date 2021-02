Krisje aan de Haven haalt al ruim 15.000 euro op met Lock-Up van bijna 96 uur

BREDA - De ludieke geldinzamelingsactie van Krisje aan de Haven gaat als een speer. Er is inmiddels al ruim 15.000 euro opgehaald voor het goede doel: Drie startende ondernemers uit Breda. Wie ook nog wil doneren kan dat nog even doen. Om 20.00 uur zit de livestream van 96 uur erop.

Eigenlijk is de actie van Krisje aan de Haven het beste te vergelijken met het Glazen Huis. Kristian en DJ Elton van het danscafé zitten al dagen aan een stuk opgesloten in het café om geld op te halen voor het goede doel. Iedereen kan dat volgen via een feestelijke livestream, die er vanavond om 20.00 uur na in totaal 96 carnavaleske uren officieel op zit.

Donaties

De teller van de actie staat inmiddels op ruim 15.000 euro. En dat is ver boven verwachting, vertelt ‘floormanager’ Cora enthousiast. “Ons doel was om 100 euro op te halen per uur. Maar daar zitten we echt ruim overheen.” Met de huidige tussenstand is namelijk bijna het dubbele opgehaald. “Dat is echt geweldig. We zijn gewoon kneitertrots, dat is de beste manier om het te beschrijven.”

Donaties komen op verschillende manieren binnen bij Krisje aan de Haven. Wie toevallig in de buurt is, kan een donatie door de brievenbus doen. “Dat kan vanavond tot 18.00 uur”, legt Cora uit. “Maar we hebben natuurlijk het liefste dat mensen voor een online donatie kiezen, want we vinden het heel belangrijk om geen mensen op de been te brengen.” Bijdragen aan de actie kan door een donatie, door een plaatje aan te vragen of door te bieden op de veiling. “Op Facebook komen de items die we veilen voorbij. Dat varieert enorm, van een shirt van NAC tot een doos worstenbrood.”

Cora is enorm overweldigd door alle lieve en betrokken reacties. “Zo ontzettend veel mensen doneren of leveren op een andere manier een bijdrage door bijvoorbeeld iets te sponsoren. Dat is echt geweldig.”

De ondernemers die gesteund worden met de actie zijn 5 by Cas, Onder de Molen en Vrienden van Jaap.