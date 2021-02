Özkan Hoff is de nieuwe voorzitter van Zomerkampen Breda

BREDA – In de vijftig jaar die achter ons ligt, heeft menig Bredanaar als kind onder de hoede van de Stichting Zomerkampen Breda (ZOKA) vakantie gevierd. Keer op keer, jaar na jaar werden de vakantiekampen voor de Bredase jeugd gehouden, totdat vorig jaar de coronapandemie roet in het eten gooide. De goedlopende organisatie kwam abrupt tot stilstand. “Dit jaar brengen we hem weer op gang,” belooft de kersverse voorzitter Özkan Hoff optimistisch.

Omdat de zomerkampen werden geannuleerd, ging ook de viering van het 50-jarig jubileum niet door en viel de wisseling van het voorzitterschap in duigen. Na tien jaar gaf Wilfred Huijsmans de voorzittershamer over aan Özkan Hoff (29). Ook dat had gevierd moeten worden. “Vorig jaar hebben we meer dan 450 kinderen moeten teleurstellen. Allemaal kinderen die een vakantie echt, heel hard nodig hebben. Maar we konden niet anders, ook omdat we veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij beseffen goed dat ouders een week lang hun dierbaarste bezit aan ons toevertrouwen. Dat zullen we nooit beschamen,” vertelt Wilfred met instemmend geknik van Özkan.

Dat was heel jammer, ook voor de honderdtwintig goed opgeleide vrijwilligers die als ambassadeurs het werk uitdragen. “We weten hoe enthousiast ze zijn, maanden van tevoren zijn ze er al mee bezig. Alles was al gepland en dan wordt het afgeblazen. We waren geknakt, maar we hebben ons met z’n allen weer opgericht. Met de kadergroep zijn we de zomerkampen van dit jaar alweer aan het voorbereiden. De eerste aanmeldingen zijn al binnen,” laat het tweetal trots en vol vertrouwen weten.

Voortborduren

Özkan is dus de kersverse voorzitter van de stichting. “Wilfred heeft een mooie organisatie aan mij overgedragen. Alles loopt zoals je dat mag wensen, van sponsors, aantal deelnemers tot aan de poule van vrijwilligers toe. Het is een heel stabiele organisatie. Ja, ik ben er trots op dat ik hem mag opvolgen. Het is een mooie erfenis waarop ik mag en kan voortborduren.” Özkan kent de organisatie als zijn broekzak. Vanaf zijn zesde jaar is hij verschillende keren op zomerkamp geweest. Daarna werd hij vrijwilliger, bestuurder en vervolgens penningmeester.

“Via de basisschool meldde mijn moeder mij aan. Nu gebeurt dat meestal via internet. Hoewel we steeds op het gewenste aantal deelnemers zitten, heb ik de indruk dat we toen meer bekendheid in Breda hadden dan nu. Wij organiseren onze kampen voor kinderen van 6 tot 16 jaar en richten ons voornamelijk op kinderen waarvan de ouders een krappe beurs hebben en om die reden thuis moeten blijven. Daarnaast zijn kinderen uit het speciaal onderwijs ook welkom bij ons. Voor hen organiseren wij elk jaar weer een apart zomerkamp,” laat Özkan wervend weten.

Over de zomerkampen

Elk jaar organiseert ZOKA voor de Bredase jeugd drie weken lang: een Brakkenkamp (6-9 jaar), een Tienerkamp (10-12 jaar) en een Jongerenkamp (13-16 jaar). Meedoen kost 120 euro en situatie afhankelijk kan het bestuur tegemoetkomen in de kosten. Aanmelden kan via www.zomerkampenbreda.nl waarop ook meer informatie te vinden is. In verband met het 50-jarig bestaan wordt in oktober een jubileumfeest en een reünie gehouden.