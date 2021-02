Motto carnaval 2022 bekend: ‘Me Doen’ut Deez’jaor Dubbel’

BREDA - Carnaval 2021 zit erop. De sleutel van de stad is weer in handen van de burgemeester. En dat betekent dat ook het motto voor 2022 bekend is gemaakt. Dat is Me Doen’ut Deez’jaor Dubbel.

Stichting Kielegat heeft een toepasselijk motto gekozen voor 2022. Na deze editie van carnaval die vooral thuis gevierd moest worden, hoopt iedereen natuurlijk carnaval volgend jaar dubbel zo goed te kunnen vieren. Het motto is dan ook Me Doen’ut Deez’jaor Dubbel.

Afsluiting

De afsluiting van carnaval was zoals traditiegetrouw de overhandiging van de stadssleutel. Die wordt aan het begin van carnaval door de burgemeester aan Prins Arie d’n Irste gegeven. En nu gaf de prins deze weer terug aan loco burgemeester Daan Quaars.

Normaal gaat de afsluiting van carnaval ook gepaard met de verbranding van Kiske en Mieske bij de Haven. Dat ging dit jaar niet door. Mensen konden speciale Kiske en Mieske kaarsen kopen om zo carnaval toch brandend af te sluiten.