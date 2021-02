Gerechtshof: Avondklok blijft voorlopig tóch in werking

BREDA - De avondklok blijft voorlopig tóch gelden Dat heeft het Gerechtshof dinsdagavond besloten, nadat de Staat een spoedappèl had aangevraagd. Dinsdagochtend sprak de Rechtbank Den Haag het vonnis uit in de zaak tussen Stichting Viruswaarheid.nl en de Staat. De rechtbank oordeelde dat de avondklok niet op de juiste wijze tot stand is gekomen en daardoor moest de avondklok per direct worden afgeschaft, aldus de rechter.

De Staat ging hiertegen meteen in hoger beroep. Inhoudelijk wordt de zaak vrijdag besproken, maar de Staat wil voorkomen dat er een jojo-effect optreedt door de avondklok nu af te schaffen, terwijl hij vrijdag misschien weer wél van toepassing kan zijn. Daarom werd een spoedappèl aangevraagd om de uitspraak van de rechter in ieder geval te schorsen totdat er een uitspraak is in het hoger beroep.

Dat spoedappèl verliep niet helemaal vlekkeloos. In eerste instantie werden de rechters gewraakt door Stichting Viruswaarheid.nl omdat zij ‘vooringenomen’ zouden zijn. Er werd meteen een onderzoek ingesteld naar de vier argumenten die werden aangedragen om het hof te wreken, maar alle argumenten werden van tafel geveegd. Uiteindelijk kon het spoedappèl tóch doorgaan met dezelfde rechters. Daarin werd onder andere RIVM-directeur Jaap van Dissel aan het woord gelaten om uitleg te geven over de verschillende modellen en de nut en noodzaak van de avondklok. Stichting Viruswaarheid trok die nut en noodzaak juist in twijfel en stelde dat de avondklok een buitenproportionele maatregel is.

Rond 20.10 uur werd de zitting gesloten en trokken de rechters zich terug om na te denken. Na ongeveer een half uur maakte het Gerechtshof bekend dat de avondklok tóch in werking blijft, totdat er een uitspraak is van het hoger beroep. Dat betekent dat iedereen, net zoals voorgaande dagen, voor 21.00 uur binnen moet zijn.