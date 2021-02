NAC wint inhaalwedstrijd tegen Telstar met 1-2

BREDA - NAC heeft de inhaalwedstrijd tegen SC Telstar gewonnen. Waar NAC in de rust nog tegen een achterstand aan keek, ging de club uit Breda uiteindelijk toch met de drie punten op zak van het veld af.

In de eerste helft was het vooral NAC dat kansen wist te creëren. Maar de ploeg uit Breda wist het net niet te raken. Op slag van rust maakte Telstar de 0-1, waardoor NAC met een achterstand de kleedkamer in ging.

NAC kwam na de rust sterk terug. Al in de 47e minuut was het El Allouchi die de 1-1 binnenschoot. Uiteindelijk was het in de 83e minuut Bilate die uit een corner de eindstand bepaalde op 1-2.

De wedstrijd tegen Telstart was een inhaalwedstrijd. Deze was eigenlijk gepland op 7 februari, maar kon toen vanwege de weersomstandigheden niet doorgaan.