Krisje aan de Haven zamelt met lock-up van 96 uur ruim 21.000 euro in

BREDA - Het is Kristian en Elton met hun lock-up van 96 uur gelukt om ruim 21.000 euro op te halen voor drie startende ondernemers in Breda. Het succes van de actie die veel leek op het Glazen huis was boven verwachting. De eigenaar en DJ hoopten 100 euro per uur in te kunnen zamelen. Het werd ruim het dubbele.

Gisterenavond om 20.00 mochten Kristian en Elton van Danscafé Krisje aan de Have na 96 uur eindelijk het café verlaten. Dagenlang zaten ze er opgesloten om geld op te halen voor het goede doel: Drie startende Bredase ondernemers die het door de coronacrisis en het mislopen van steun enorm zwaar hebben.

Mensen konden op allerlei manieren doneren. Zo kon je doneren bij het aanvragen van een liedje, geld in de brievenbus doen of bieden op een van de items uit de veiling. Het tweetal hoopte per uur minimaal 100 euro te zamelen, maar dat werd ruim het dubbele. Met een eindstand van ruim 21.000 euro heeft Krisje aan de Haven ruim 220 euro per uur ingezameld.

De ondernemers voor wie het geld bedoeld is zijn 5 bij Cas, Onder de Molen en Vrienden van Jaap.