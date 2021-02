Gratis energiebesparende producten vliegen de deur uit in Breda

BREDA - De actie met tegoedbonnen voor energiebesparende producten was een groot succes in Breda. De 2500 tegoedbonnen ter waarde van 45 euro vlogen de deur uit. Zeven uur nadat de actie maandag online ging waren alle tegoedbonnen verzilverd.

De actie werd opgezet door Gemeente Breda in samenwerking met het energieloket Woonwijs Breda. Woningeigenaren konden in een speciale webshop ter waarde van 45 euro aan energiebesparende producten bestellen, zoals zuinige douchekoppen, tochtstrip en ledlampen. In totaal waren er 2.500 tegoedbonnen beschikbaar voor woningeigenaren. Maandag om 09.00 uur ging de webshop open en om 16.00 uur waren alle vouchers vergeven.

Wethouder Greetje Bos is blij dat zoveel inwoners van Breda gehoor hebben gegeven aan de oproep. “Natuurlijk helpt een cadeaubon daarbij. Maar ik vertrouw erop dat dit als een aanmoediging werkt. Kleine maatregelen als tochtstrippen, ledlampen en waterbesparende douchekoppen zijn een goede eerste stap naar duurzamer wonen. En ik hoop natuurlijk dat mensen verder gaan kijken hoe ze hun wooncomfort kunnen vergroten en hun energierekening kunnen verlagen. Dat draagt bij aan de ambitie van gemeente Breda om de CO2-uitstoot terug te dringen”.

“Dat de actie zó succesvol zou zijn, was buiten de verwachting. We moeten mensen nu helaas teleurstellen, want ‘op is op’; dat stond ook al op de website van Woonwijs Breda. Maar we hopen met een nieuwe subsidie van de rijksoverheid later dit jaar een nieuwe actie te doen en dan ook voor mensen met een huurwoning”, voegt de wethouder toe.