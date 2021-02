Een groene impuls voor de omgeving: Herenboerderij op ‘t Lies plant 3000 bomen en struiken

BREDA - De boerderij van burgerinitiatief Herenboeren Op ’t Lies krijgt steeds meer vorm. Nadat in de zomer van 2020 de eerste groenten zijn geoogst en de kippen en varkens zijn aangeschaft, is onlangs de geplande boomgaard aangelegd. De boomgaard, met maar liefst 3000 bomen en struiken van verschillende soorten, gaat de leden over enkele jaren voorzien van fruit, noten en bessen. Daarnaast zorgt het voor een groene impuls voor de omgeving.

Er komen wekelijks producten van het eigen land en steeds meer huishoudens sluiten zich aan bij de Herenboerderij. Momenteel kent de coöperatie bijna 200 deelnemende huishoudens waarvan het overgrote deel zich ook actief inzet; van oogsters tot ledenwervers en van teeltcommissie tot een activiteitencommissie.

Midden in coronatijd is Herenboeren Op ’t Lies van start gegaan. Herenboeren Op ‘t Lies zorgt dat het land zo natuur-inclusief mogelijk verbouwd wordt. Dat zou goed zijn voor het land, het eten en de biodiversiteit in de omgeving. De 20 hectare grote herenboerderij ligt op de hoek van de Spundelsebaan en Liesdreef in Breda Ook landelijk zijn Herenboerderijen in opkomst. Naast de boerderij in Breda zijn er in Nederland nog 7 boerderijen in bedrijf en zo’n 20 initiatieven in oprichting.

Wensenlijst

In het voorjaar van 2021 wordt de boerderij nog voorzien van verschillende runderen. Qua inrichting is de boerderij dan af. De Herenboeren hopen dan hun boerderij officieel te openen. Dit stond eigenlijk in 2020 op de planning, maar dat moest worden uitgesteld door corona.

Deelnemen

De boerderij is in staat om het hele jaar, met de seizoenen mee, 500 monden te voeden. Op dit moment is er nog ruimte voor zo’n 100 monden. Daarna is de boerderij vol. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een online infoavond of een rondleiding.