Bredase jeugd geniet van WinterChills in de carnavalsvakantie

BREDA - Bredase kinderen genoten vandaag aan de Hamdijk van een potje ‘bubbelbal’. Deze middag was één van de vele activiteiten die valt onder WinterChills.

Na het succes van SummerviBes in de zomer en Winterchills in de kerstvakantie komt de gemeente Breda deze week weer met een activiteitenprogramma voor de jeugd. Daarbij wordt samengewerkt met Breda Actief, Nieuwe Veste, Surplus en Grote Broer en Zus.

Voor veel jongeren is de lockdown erg saai. Vakanties, feestjes en grote evenementen gaan vanwege de coronamaatregelen niet door. Daarom hebben een aantal organisaties in de gemeente Breda voor komende carnavalsvakantie opnieuw de handen ineen geslagen. Zij organiseren een gevarieerd activiteitenprogramma speciaal voor jongeren. Eén van die activiteiten vond vandaag plaats.



Foto: Wesley van der Linde

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden in de voorjaarsvakantie verschillende gratis online en offline-activiteiten georganiseerd. Zo organiseren NAC Breda, mCon Esports en Breda University (BAas) met Breda Actief e-sports toernooien speciaal voor Bredase jongeren. Ook is er een NAC-fundag, kickboksen, urban sports, DJ school en nog meer sport en spel. Alle activiteiten zijn uiteraard coronaproof. Het volledige programma is te vinden op www.winterchills.nl. Daar kunnen jongeren zich ook inschrijven.

De activiteiten worden vijf dagen lang gehouden van maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari.

Bubbelvoetbal

Vandaag konden jongeren van 13 tot en met 17 jaar ‘bubbelvoetbal’ spelen aan de Hamdijk. De kinderen konden het van 13.00 uur tot 14.30 uur tegen elkaar opnemen tijdens een potje.



Bubbel voetbal is een spel waarbij je met je bovenlichaam in een met lucht gevulde plastic bal zit. Je kunt dus alleen je voeten en onderbenen gebruiken om te voetballen. Deze plastic bal dient ook als stootkussen, wat het spel extra leuk maakt.