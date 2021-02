Reddingsactie voor Reptielenhuis de Aarde levert al 20.000 euro op

BREDA - De doneeractie voor het Bredase Reptielenhuis de Aarde gaat als een speer. Sinds de actie dinsdagochtend live ging is er al 20.000 euro opgehaald voor de ‘dierentuin’ van Oscar Raats. En dat geld is hard nodig om te toekomst van het reptielenhuis veilig te kunnen stellen.

De slangen, hagedissen en schildpadden van ‘Reptielenhuis De Aarde’ hebben de afgelopen maanden amper bezoekers gezien. Door alle maatregelen vanwege het coronavirus is de dierentuin van Oscar Maas op dit moment gesloten. Dit betekent geen inkomsten voor de dierentuin en de eigenaar kan het hoofd nog maar net boven water houden. Want ook bij de steunpakketten van de overheid valt hij steeds buiten de boot.

“Als het zo nog lang duurt, dan is alles wat we hebben opgebouwd weg”, vertelt Oscar Maas. Hij wil er dan ook alles aan doen om het niet zo ver te laten komen. “Ik heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel naar de dieren en mijn werknemers, zij zijn voor mij het belangrijkste.” Hij is daarom noodgedwongen begonnen met een tweede full time baan in de bouw, waarvan alle inkomsten direct naar het reptielenhuis gaan. “De prioriteit is om te blijven bestaan”, legt Maas uit.

Om het reptielenhuis te steunen lanceerde Raats dinsdagochtend een crowdfundingactie. Hij kreeg daarbij hulp van Breda Maakt Mij Blij. Er werd onder andere een professionele video om het verhaal van Oscar onder de aandacht te brengen. Het doel is om 50.000 euro in te zamelen, en de eerste 20.000 euro zijn dus al binnen.

De actie steunen? Dat kan via www.whydonate.nl/fundraising/reptielenhuisdeaarde