Financiering rond voor windpark met 28 molens langs A16

BREDA - De financiering voor de 28 geplande windmolens langs de A16 is rond. Goede Buren Windpark Streepland B.V. bereikte een ‘financial close’. Rabobank gaat drie windturbines financieren.

Onlangs kreeg het plan al groen licht van de Raad van State. Nu ook de financiering rond is kan er gestart worden met de bouw. Windpark Streepland maakt deel uit van een bredere samenwerking, Energie A16. Via lokale energieprojecten waar omwonenden aan mee kunnen doen, komt 25 procent van het rendement ten goede aan de lokale gemeenschap. Daarnaast krijgen omwonenden van Windpark Streepland de gelegenheid financieel te participeren in dit windpark. Op termijn wordt dit ook mogelijk voor alle omwonenden langs de A16.

Nieuw type windturbines

De windturbines van Windpark Streepland zijn van het type windturbine Nordex N149-5X. Deze hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Daarmee is het hoogste punt van de turbine bijna 210 meter. Deze windturbine heeft een vermogen van 5,7 MW.

Er is voor deze windturbines gekozen omdat zij voor minder geluids- en slagschaduwoverlast voor de omgeving zorgen. Ook hebben deze windturbines een groot vermogen, zonder toename van geluidsoverlast ten opzichte van windturbines met minder vermogen. Zo wordt meer duurzame energie opgewekt, terwijl de hinder voor de omgeving beperkt blijft. De windturbines worden zo ingesteld dat alle omwonenden nul uur slagschaduw ondervinden.

Realisatie & planning

Binnenkort starten de voorbereidende werkzaamheden. Er worden dan onder andere bomen gekapt en er wordt zand aangebracht op de tijdelijke toegangswegen. Medio november 2021 start de aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundaties. In de zomer van 2022 volgt het plaatsen van de windturbines. De verwachting is dat het windpark eind 2022 in gebruik kan worden genomen.

Om geluidsoverlast ook tijdens de bouwperiode te beperken wordt voor de fundaties gebruikt gemaakt van schroefpalen in plaats van heipalen. Daarbij wordt het aantal bouwtransporten zoveel mogelijk beperkt, zijn er afspraken gemaakt met de aannemer(s) om stofhinder te voorkomen en vindt groot transport enkel in de nacht plaats.