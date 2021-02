Geen huurverhoging heeft flinke impact op Alwel: ‘We lopen twee miljoen euro mis’

ROOSENDAAL - Minister Kajsa Ollongren heeft woensdagmiddag, middels een brief aan de Tweede Kamer, laten weten dat de huren van sociale woningen dit jaar niet omhoog mogen. Alleen bij woningcorporatie Alwel in Roosendaal gaat het al om 25.000 huurwoningen. “Voor nu is de bevriezing van de huren een cadeautje voor de huidige huurders, maar niet voor de mensen die zitten te wachten op een nieuwe woning.”

“Dit besluit heeft twee kanten”, vertelt bestuurder Tonny van de Ven. “Voor bewoners is dit fantastisch nieuws, want zij krijgen geen verhoging van de huurprijs. Voor ons betekent dit besluit dat we een stroom aan inkomsten mis gaan lopen. Dan hebben we het over 2 miljoen euro per jaar”, aldus Van de Ven. Omdat de huurverhoging in juni zou ingaan, gaat het dus alleen dit jaar al om één miljoen euro wat de woningcorporatie hierdoor misloopt.

“Dat is een behoorlijke hap uit ons investeringsvermogen.” En dat is iets wat ook minister Ollongren niet is ontgaan. De minister verwacht dat de huurbevriezing ervoor zorgt dat woningcorporaties in totaal zo’n 180 miljoen euro mislopen. “Indien dit niet op enigerlei wijze wordt gecompenseerd heeft dit een effect op de investeringscapaciteit dat gelijk staat aan circa 15.000 nieuwbouwwoningen.” Het bevriezen van de huren zorgt er dus voor dat er minder nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden én er is minder geld voor onderhoud.

“Wij vinden dit een bijzonder gebaar vanuit de Tweede Kamer”, stelt Van de Ven. “Kosten voor de zorg en de gemeentelijke belastingen stijgen veel meer dan bij ons en dat mag wel. Daarnaast doen wij er al heel veel aan om mensen die het financieel moeilijk hebben te helpen. Diegenen die moeite hebben met het betalen van de huur, hebben we vaak vroeg in het vizier. In die gevallen leveren we maatwerk, waardoor we bijna niemand uit huis hoeven te plaatsen.”

In de brief aan de Tweede Kamer spreekt de minister dan ook over een pakket van maatregelen om de disbalans bij woningcorporaties te herstellen. Van der Ven heeft dan ook hoop dat er compensatie gaat komen vanuit het Rijk. “Voor nu is de bevriezing van de huren een cadeautje voor de huidige huurders, maar niet voor de mensen die zitten te wachten op een nieuwe woning.”

Woningcorporatie Alwel heeft ongeveer 25.000 woningen in beheer. Tienduizend daarvan staan er in de gemeente Roosendaal. Dan nog eens tienduizend in Breda en nog eens 5.000 in Etten-Leur.