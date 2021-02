Breda kan toch nog genieten van Jazz tijdens het Hemelvaartweekend

BREDA - Het Breda Jazz Festival gaat in mei tóch door. Tijdens het Hemelvaartweekend komt het festival met een volledig digitaal programma. Het initiële plan om een kleinschalig festival met enkele binnen- en buitenpodia in de binnenstad te organiseren is van de baan. De vooruitzichten bieden de organisatie te weinig vertrouwen om hiermee door te gaan. Het Breda Jazz Festival werkt nu aan een afwisselend online programma waar live uitgezonden optredens vanzelfsprekend onderdeel van zullen zijn. Dit digitale Breda Jazz Festival is van 13 t/m 16 mei.

Ook voor anderhalve meter afstand en een maximum aantal bezoekers per optreden biedt Breda goede mogelijkheden om een corona-proof festival te organiseren. “Het interne advies voor een kleinschalige opzet is goed uitgedacht en onderbouwd. Onze sponsors en horecapartners zijn net als wij erg positief hierover. Het besluit om dit dan toch niet te doen was erg lastig om te nemen en heeft daarom even op zich laten wachten”, zegt Bart Wouters. “We hoopten in februari een beter uitzicht te hebben op versoepeling. In plaats daarvan wordt er nog altijd rekening gehouden met een derde golf. Het risico dat er in mei nog te veel beperkende maatregelen zijn om een festival in de voorgenomen opzet te organiseren achten wij te groot.”

Digitaal festival

De eerste ideeën voor een digitaal Breda Jazz Festival zijn al uitgedacht en worden momenteel verder verkend. Vaste programmaonderdelen als de opening met de Paarse Heide, de Duo Special waarbij twee solisten de avond van te voren horen dat ze samen gaan optreden en het gospelconcert op zondag krijgen een plek in het online programma. Bart Wouters: “Uiteraard gaan we voor livestream optredens van muzikanten uit binnen- en buitenland. We willen zoveel als mogelijk de sfeer van het festival in deze digitale versie laten terugkomen. Daarnaast zullen we ook zeker de Bredase horeca en onze sponsors betrekken.”

Het digi Breda Jazz Festival start op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, en eindigt op zondag 16 mei. Meer informatie zal volgen via de website en social mediakanalen van het festival.