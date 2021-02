Jonge voetballiefhebbers opgelet: voorrondes van Streetwise Cup komen in maart naar Breda

BREDA - Jonge Bredase voetballiefhebbers opgelet! In maart vinden de voorrondes van de Streetwise Cup in Breda plaats. Voorheen stond dit voetbaltoernooi bekend onder de naam ‘Cruyff Court Kampioenschappen’.

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation en NAC maatschappelijk worden er in maart 2021 Bredase voorrondes gehouden van de Streetwise Cup. Bij het voetbaltoernooi strijden teams van zes voetballers tegen elkaar, maar het team mag uit maximaal tien voetballers bestaan. Teamgenoten mogen bij elkaar op school zitten of uit de wijk komen. Sinds dit jaar is het toernooi niet alleen voor leerlingen uit de groepen 7 en 8, maar ook voor jongeren van 13 t/m 15 jaar.

Bij het kampioenschap strijden de jongens- en meidenteams om de titel ‘Streetwise Cup Kampioen van Nederland’. Daarnaast kun je tijdens elk toernooi een Respect Award verdienen. Zo wint niet alleen het beste team, maar ook het sportiefste team. Door de coronamaatregelen zijn toeschouwers niet toegestaan. Tijdens het toernooi is er één begeleider/coach per team toegestaan.

De voorrondes en finales vinden plaats bij lokale voetbalvereniginen en zijn op 10 en 17 maart. 24 maart is de stedelijke meidendag en op 31 maart is de finale voor de jongens. Jongens én meiden die interesse hebben kunnen zich nog tot 3 maart aanmelden via www.bredaactief.nl/streetwisecup.