Weerbericht Breda: ‘Van natuurijs naar waterijsjes: Het kan zondag 20 graden worden’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 19 februari en de komende dagen.



Boven het oosten van Europa ligt een krachtig hogedrukgebied en tussen de beide systemen in komt de komende dagen een langgerekte zuidelijke luchtstroming tot stand. Zo kan het gebeuren dat we afgelopen weekend nog op natuurijs op de schaats stonden en aankomend weekend naar een ijszaak lopen om een verkoelend ijsje te gaan eten. Zeer uitzonderlijk.





Na de grijze regenachtige donderdag wordt het vrijdag fraai weer. Het blijft droog en de zon is goed van de partij. Hoewel er soms wel wat wolkenvelden voorbij drijven. De wind gaat matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort waaien uit het zuiden. Het kwik loopt vanmiddag uit naar 11 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 20 februari

Vanaf zaterdag gaat de lente carrousel echt draaien. Het is vaak zonnig en droog. De wind blaast matig (3 tot 4 Beaufort)uit het zuiden tot zuidoosten. De temperaturen schieten als een raket omhoog naar zo’n 17 graden.



Zondag 21 februari

Alsof het nog niet genoeg is, doet zondag er een schepje bovenop. Het kwik gaat in Brabant uitvloeien naar 19 graden. Lokaal misschien wel 20 graden in het zuidoosten van Brabant. Mocht dit laatste gebeuren, dan zou dat een unicum zijn. Nooit eerder werd de 20 graden grens gehaald in februari in Brabant. Het jong belegen hoogste februaritemperatuur bedraagt 19,9 graden op 27 februari 2019 gemeten in Eindhoven! Verder is het zonnig en droog met een zwakke tot matige zuidoostenwind (2 tot 3 Beaufort). Later op zondag kunnen er wel wat wolkensluiers binnen drijven. En heel bijzonder is het grote contrast in temperaturen. Vroor het vorig weekend in de nacht lokaal nog tot ruim -12 graden en gaat het kwik komend weekend tot tegen de 20 graden reiken, dan hebben we het over een temperatuurverschil van maar liefst 32 graden op een week tijd! Ongekend.



Maandag 22 februari

De restanten van een zwak koufront kunnen over Brabant drijven. Dat brengt naast zon ook wolkenvelden. Het blijft droog. De wind blijft in de zuid- tot zuidoosthoek (2 Beaufort). Het kwik kan een klein stapje terug doen naar 17 graden. Nog even voorzichtig iets verder vooruitkijkend, dinsdag en woensdag lijkt het erop dat het warm weer blijft met mogelijk lokaal opnieuw een twintiger qua temperatuur.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 19 februari 2021

Zon op: 07:46 uur

Zon onder: 18:03 uur

Daglengte: 10:17 uur





Weersverwachting opgesteld vrijdag 19 februari 2021 om 11:57 uur