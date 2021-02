Wijkagenten doneren opbrengst van achtergelaten bierkratten uit Mastbos aan #DoesSouf

BREDA - Een mooie actie van de Bredase politie. Vorige week troffen agenten een hoop statiegeld aan in het Mastbos waar jongeren een illegaal feestje houden gehouden. De kratten zijn nu ingeleverd, en het statiegeld is gedoneerd aan de actie voor Soufiane Elazizi.

De beelden van de troep die door jongeren werd achtergelaten in het Mastbos zorgde afgelopen week voor veel boze reacties. Een groep jongeren had bij het ijs een soort illegaal feest gehouden waarbij veel bier werd gedronken. Alle troep en kratten bier lieten zij achter in het bos.

Agenten hebben de troep opgeruimd en alle bierflesjes en kratten verzameld. Zij hebben het ingeleverd bij de Albert Heijn en het statiegeld gedoneerd aan #DoesSouf. Dat is de actie voor de ongeneeslijk zieke Soufiane Elazizi die vorige week viral ging. Op die manier konden de agenten van iets negatiefs toch nog iets positief maken, stelden de wijkagenten zelf. “In totaal is er ongeveer 80 euro aan statiegeld in het bos achtergebleven en samen met donaties van een aantal collega’s is er een mooi bedrag aan Souf gedoneerd!”