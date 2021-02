A58 tussen Galder en St. Annabosch zondag afgesloten om vorstschade te herstellen

BREDA - Om vorstschade aan het asfalt te herstellen voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A58. De weg is daardoor zondag 21 februari afgesloten tussen de knooppunten Galder en St. Annabosch, in de richting van Breda/Gilze. Dat geldt van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Weggebruikers dienen rekening te houden met een omleidingen en extra reistijd. Voor het verkeer wordt er een grootschalige omleidingsroute ingesteld via de A16/A59/A27. Tekstkarren langs de weg geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Vorstschade aan het asfalt

De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. In de komende weken vinden in Zuid-Nederland nog meer herstelwerkzaamheden plaats. Wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. “Wel nemen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor de weggebruikers, maar ook om veilig te kunnen werken. Zo plaatsen we onder meer waarschuwingsborden, stellen we snelheidsbeperkingen in en waar nodig sluiten we rijstroken af.”