Breepark is trots op nieuwe XL vaccinatielocatie: ‘Het is een eer om te helpen’

BREDA - Vanaf half maart verrijst er een XL vaccinatielocatie in Breepark. GGD West-Brabant en Breepark gaan een samenwerking aan om het vaccineren in Brabant een stevige boost te geven. Hierdoor kan de snelheid van het vaccineren flink omhoog. En als het noodzakelijk is, is er zelfs de mogelijkheid aanwezig om er een 24-uurs locatie van te maken.

Is het plan om een 24-uur vaccinatielocatie te maken on-Nederlands? Niet volgens Henry Martens, directeur Breepark. “We hebben hier de ruimte en dat is wat je nodig hebt om een top vaccinatielocatie te zijn”. De locatie is voor de GGD zeer geschikt, met name door de enorme ruimte van de evenementenhal, maar ook voorzieningen zoals het parkeren, de ligging aan de diverse uitvalswegen en de mogelijkheid om mensen overdekt in een ‘wachtruimte’ te plaatsen.

De opbouw start deze maand en medio maart zullen de eerste vaccins worden gezet. De reguliere openingstijden zijn van 08:00 tot 20:00 uur. Alleen indien het uiterst noodzakelijk is, is Breepark aangewezen om 24 uur per dag te vaccineren.

Opschalen

De 8.300 M2 grote evenementenhal wordt momenteel gedeeltelijk gebruikt voor de snelteststraat van Lead Healthcare. Vanaf eind maart gaat deze snelteststraat naar het outdoorterrein van Breepark, waardoor de GGD eventueel nog verder kan opschalen. “Het is een eer om als Breepark mee te kunnen helpen in deze grote operatie en als we 24 uur open gaan, dan is daar niets On-Nederlands aan”, stelt Martens.