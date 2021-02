Bredase boa’s krijgen ‘onder strenge voorwaarden’ wapenstok bij uitrusting

BREDA - Het stadsbestuur en de politie zijn het eens geworden dat boa’s in Breda in de toekomst, onder strenge voorwaarden, met een wapenstok op pad mogen. Dat staat in een brief die burgemeester Paul Depla en wethouder Greetje Bos (Wijkveiligheid, VVD) eerder deze week naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

Hoewel Breda niet tot de tien steden behoort waar boa’s op proef een wapenstok mogen dragen, heeft het gemeentebestuur besloten om de handhavers er toch één te geven. Eigenlijk wilde Breda in 2019 de boa’s al met een wapenstok uitrusten, maar dat stuitte tot teveel weerstand in de gemeenteraad. Een van de redenen dat dit nu wel mag, is dat boa’s steeds vaker te maken krijgen met agressief gedrag jegens hen. Dat blijkt ook uit de cijfers van vorig jaar. Depla en Bos laten aan de gemeenteraad weten dat er in 2020 in totaal 79 keer een melding is gemaakt van agressief gedrag tegen de boa’s. Hierbij gaat het 17 keer om fysiek geweld en 62 keer om verbale agressie en/of bedreiging. In 15 zaken is door de boa’s aangifte gedaan tegen een verdachte.

Strenge voorwaarden

Volgens Depla en Bos worden strenge voorwaarden gesteld aan het gebruik van de wapenstok. Het geweldsmiddel is uitsluitend bedoeld om bij een confrontatie met fysiek geweld in te zetten. Samen hebben zij in overleg met de politie een ‘handhavingsarrangement’ opgesteld. Daarin staat wanneer de politie wordt ingezet, wanneer de boa’s op pad gaan en wanneer ze samen optrekken. Daarbij wordt rekening gehouden met het risico dat een handhavingsprobleem uit de hand loopt en of het in zo’n geval ‘wenselijk is om te beschikken over een geweldsmiddel’.

Eisen

Niet iedere boa krijgt een wapenstok mee. Afgesproken is dat de drager minimaal een jaar werkervaring moet hebben en een opleiding hebben gevolgd voordat hij of zij met een ‘geweldsmiddel’ de straat op mag. Ook moet de betreffende boa speciale trainingsprogramma’s hebben doorlopen op het gebied van mentale weerbaarheid en gespreks- en benaderingstechnieken.

Vanaf wanneer de boa’s de wapenstok precies bij hun uitrusting krijgen, is nog niet bekend.