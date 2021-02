Prullenprikkers Lilian en Sanne zetten zich in voor een schonere Hoge Vucht

BREDA - De afgelopen twee weken konden de enthousiaste ‘prullenprikkers’ Sanne en Lilian door de sneeuw en het ijs helaas niet op pad. Maar vanochtend hadden ze prachtig weer om een stukje Breda weer wat schoner te maken. In de Hoge Vucht prikten zij met een groep enthousiastelingen vuilniszakken vol zwerfafval bij elkaar.

Zussen Sanne en Lilian begonnen een paar maanden geleden met zwerfafval opruimen in de Haagse Beemden. Daar wonen hun ouders, en gingen ze regelmatig een rondje wandelen. “Wanneer je met zijn tweeën aan het wandelen valt het nog niet zo op, maar vooral wanneer je in je eentje loopt en geen afleiding hebt, zie je ineens hoeveel zwerfafval er eigenlijk ligt”, vertelt Lilian. “Dat zagen wij allebei, en we vonden het enorm zonde. Daarom besloten we op een dag in november om een vuilniszak en een prikker mee te nemen op onze middagwandeling. Dat is natuurlijk een kleine moeite wanneer je toch al aan het wandelen bent.”

De opruimactie van de zussen kon rekenen op veel positieve reacties, en al snel vroegen vrienden en bekenden hen om ook mee te helpen. Zo ontstond er een heuse groep ‘prullenprikkers’. Via Facebookgroepen en flyers proberen de zussen nu om zoveel mogelijk mensen mee aan het opruimen te krijgen. En dat doen ze inmiddels niet meer alleen maar in de Haagse Beemden, maar in heel Breda. “We wonen zelf allebei niet in de Haagse Beemden. Zelf woon ik in het centrum, en Lilian woont in Teteringen”, legt Sanne uit. “We zijn dus niet echt gebonden aan de plek waar we opruimen. In de Facebookgroep die we hebben aangemaakt delen met locaties waar wel eens een opruimactie zou mogen worden gehouden. En op die manier kiezen we nu ieder weekend een andere plek uit. Dit weekend was dat dus de Hoge Vucht.”

Meedoen

Doordat de zussen nu steeds van locatie wisselen, is het wel lastiger om mensen te enthousiasmeren om mee te gaan. “We merken dat de groep uit de Haagse Beemden het liefst alleen helpt als het daar in de wijk is, en dat begrijpen we heel goed”, stelt Lilian. “Maar we vinden het juist leuk om ook weer andere mensen enthousiast te krijgen. En met een actie zoals nu in de Hoge Vucht zien veel nieuwe mensen ons weer lopen. Op die manier hopen we nog meer aanmeldingen te krijgen!”

Volgende week staat er een prullenprikactie gepland bij de Woonboulevard. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij Sanne 06 42 986 117 of Lilian 06 39 111 017. Aanmelden kan ook via de Facebookgroep. De zussen zorgen ervoor dat er voor iedereen prikkers en vuilniszakken zijn, én dat de volle vuilniszakken in de prullenbak verdwijnen.