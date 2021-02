NAC is te sterk voor FC Dordrecht en wint met 2-3

BREDA - NAC heeft vrijdagavond drie punten kunnen bijschrijven in de jacht op promotie. In Dordrecht werd het, na een goede eerste helft met veel kansen uiteindelijk 2-3 voor De Parel van het Zuiden. Kaj De Rooij was de grote man met twee doelpunten. Lewis Fiorini bezorgde NAC uiteindelijk de overwinning door een prachtige goal in de slotfase van de wedstrijd.

Maurice Steijn gaf vandaag de voorkeur aan Moreno Rutten op de rechtsbackpositie. Centraal achterin keerde aanvoerder Dion Malone terug in het elftal, na een blessure. Dit ging ten koste van Moïse Adiléhou.

NAC kwam fris voor de dag in de openingsfase. De eerste kans van de wedstrijd kwam op naam van Lewis Fiorini, maar de voorzet van de Schot kon nog worden geblockt door de Dordtse defensie. Na vijf minuten was het wel raak voor NAC. El Allouchi werd de diepte in gestuurd en gaf een afgemeten voorzet op de meegelopen Kaj De Rooij. De Rooij schoot op zijn beurt de bal hard en hoog in het doel.

Weer drie minuten was het alweer raak voor de vleugelspeler. Na een goede rush van Lewis Fiorini, die binnenkant paal raakte, viel de goed voor De Rooij. Wederom wist De Rooij het net te vinden.



NAC leek dus op rozen te zitten, maar na twaalf minuten deed Dehninio Muhringen al iets terug. Na de eerste aanval van de thuisploeg schoot hij de bal hard achter Nick Olij. 1-2.

In de tweede helft verschenen beide ploegen ongewijzigd aan de aftrap. Het was FC Dordrecht dat na een uur spelen op gelijke hoogte kwam. De scheidsrechter zag een handsbal van Michaël Maria en gaf een penalty. Agrafiotis benutte de strafschop: 2-2.

Na de gelijkmaker had NAC het lastig en kwam het steeds moeilijker tot kansen. NAC worstelde en worstelde, totdat Lewis Fiorini de ban brak met een prachtig afstandsschot. 2-3 werd uiteindelijk ook de eindstand.