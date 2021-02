Wessel (9) en Jan (10) halen mooi geldbedrag op voor reptielenhuis De Aarde

BREDA - Na het lezen van een artikel over het in zwaar weer verkerende ‘Reptielenhuis De Aarde’ bedacht Wessel Enning (9) zich geen moment. ‘Zijn’ geliefde reptielenhuis mag niet verloren gaan. Samen met vriend Jan Dammer (10) haalde hij een mooi geldbedrag op.

De slangen, hagedissen en schildpadden van ‘Reptielenhuis De Aarde’ hebben de afgelopen maanden amper bezoekers gezien. Door alle maatregelen vanwege het coronavirus is de enige dierentuin van Breda op dit moment gesloten. Dit betekent geen inkomsten voor de dierentuin en de eigenaar kan het hoofd nog maar net boven water houden. Wessel (9) besloot daarom om in actie te komen. Hij pakte een doosje, schreef er met stift ‘Reptielenhuis de Aarde’ op en rende het huis uit. Eerst belde hij aan bij zijn buren en vroeg om een bijdrage voor de dieren van het reptielenhuis. Dit pakte goed uit en hij ging daarna de hele straat langs. Het werd steeds donkerder buiten, dus werd hij door moeder Linda Gulickx naar binnen geroepen.

Slapeloze nacht



“Het nieuws liet Wessel niet los”, zo vertelt moeder Lina. “De Aarde ligt pal tegenover het moestuincomplex, waar Wessel een eigen moestuin heeft en onder andere andijvie kweekt voor de schildpadden. Menig keer loopt hij in het tuinseizoen met kruiwagens groente en fruit, opgehaald bij de mede-tuinders, naar De Aarde. Daar wordt hij altijd met open armen ontvangen.” De volgende dag begint de ochtend al vroeg. Wessel kon namelijk niet slapen. Maar hij mag pas om 10.00 uur langs de deuren van zijn ouders. Gewapend met doosje en een goed verhaal, trekt hij opnieuw door de wijk. Aangekomen bij vriend Jan Dammer (10), besluit ook hij zich aan te sluiten bij het goede doel en samen gaan ze de hele dag op pad om te collecteren.