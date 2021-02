Politie houdt rekening met ‘meerdere scenario’s’ in zaak overleden vrouw (35) in Bredase woning

BREDA - Er is nog veel onduidelijk in de zaak rond de vrouw (35) die zaterdagmiddag zwaargewond werd gevonden in een woning aan de Cornelis Outshoornstraat. De vrouw overleed zaterdag aan haar verwondingen. De verdachte is zondag verhoord.

De vrouw werd zaterdagmiddag zwaargewond aangetroffen in haar woning aan de Cornelis Outshoornstraat in Geeren-Zuid. Toegesnelde hulpverleners hebben nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke.

In verband met het onderzoek werd later die zaterdag een 38-jarige man uit Dordrecht aangehouden.

Zondag ging het onderzoek naar de zaak door. Agenten deden onder andere onderzoek in en rond de woning van de vrouw. Ook werd de verdachte verhoord. Meer duidelijkheid over de zaak is er nog niet. De politie laat weten rekening te houden ‘met meerdere scenario’s’.