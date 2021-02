Overvolle parken? Open dan de terrassen weer, stelt Bredase horecaondernemer

BREDA - Het geduld van de Bredase horecaondernemer Dirk van de Voort is op. Hij pleit ervoor om de terrassen op 3 maart weer te openen. “Als we overvolle parken hebben, kunnen we de mensen beter met een veilig coronabeleid op een terras laten zitten.”

Het prachtige weer afgelopen weekend zorgde ervoor dat Bredanaars massaal naar buiten gingen. En dat zorgde voor grote drukte in de natuur en in de parken. Zo was het onder andere erg druk in het Valkenberg. Die drukte zorgde voor frustraties bij veel horecaondenemers. Want als Bredanaars zo massaal in het park mogen zitten, waarom mogen ze dan niet op 1,5 meter afstand op het terras zitten? Horecaondernemer Dirk van de Voort, o.a. van Old Dutch en Holy Moly, pleit ervoor om de terrassen op 3 maart weer te openen. Hij heeft er een Facebookevent voor aangemaakt en hoopt dat zoveel mogelijk mensen zichzelf op aanwezig zetten.

Feiten

Van de Voort wijst mensen erop dat vorig jaar al is gebleken dat het coronavirus zich in de buitenlucht nauwelijks verspreid. “Ook is gebleken dat de zon met vitamine D onze weerstaand verbetert. Dat zijn algemene feiten. Daarnaast hebben we ook in de praktijk vorig jaar kunnen ondervinden dat het aantal besmettingen niet omhoog ging toen we met zijn alle afgelopen zomer op het terras zaten op 1,5 meter.” Daarom pleit hij ervoor om de terrassen weer te openen. “Als we overvolle parken hebben, kunnen we de mensen beter met een veilig coronabeleid op een terras laten zitten.”

Van de Voort wijst erop dat het openen van terrassen er niet voor zal zorgen dat de financiële problemen voor de horeca zomaar zijn opgelost. Het openen van terrassen is niet voor iedere horecaondernemer erg winstgevend. “Maar is het alleen al goud waard dat je weer een praatje kan maken met je gasten, dat je werknemers weer kunnen werken, iets mogen doen”, stelt hij. “Een feestcafé heeft misschien maar 4 tafeltjes voor de deur, maar daar kan een horecaondernemer al zielsgelukkig van worden. Laten we mensen uit deze depressie halen, laten we weer een praatje kunnen maken met elkaar. Zo gaan we ons weer beter voelen en voelen we daardoor ons een stuk gelukkiger.”



Drukte in het Valkenberg op zondag