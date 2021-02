Weerbericht Breda: ‘Na warmste 21 februari nu ook warmste 22 februari ooit gemeten’

BREDA - De weerrecords sneuvelen deze dagen regelmatig. Werd het zaterdag al 17,8 graden in Eindhoven, was het zondag in Breda maar liefst 19,2 graden. En ook maandag sneuvelde er weer een record. Het was de warmste 22 februari ooit gemeten.

Voor de tweede dag op rij is sprake van een warmterecord. In De Bilt werd het om 13:10 uur 14,9 graden en daarmee is het officieel de warmste 22 februari ooit gemeten. Het vorige record stond op 14,5 graden en werd gemeten in 1990. Maar ondertussen is het in Noord-Brabant een stuk warmer. Zo liet een weerstation in Eindhoven vanmiddag een temperatuur van ruim 17 graden zien.

Komende dagen

Het uitzonderlijke lenteweer houdt tot en met donderdag aan. De 20,0 graden zou lokaal een van de komende dagen weleens bereikt kunnen worden. Dat zou dan voor het eerst zijn in februari en ook voor de winter als geheel. “Stel dat dit zou gebeuren dan is dit echt ongehoord”, aldus weerman Nico Koevoets. “De vroegste datum met 20,0 graden of hoger in Brabant is namelijk 9 maart! Dat zou dan bijna twee weken naar voren schuiven.”

Dat het deze week zo warm wordt heeft alles te maken met de wind. De zuidenwind blaast namelijk hele zachte lucht helemaal vanuit Afrika naar ons land. Het gevolg van die zuidelijke wind is ook dat Saharastof naar Nederland wordt gevoerd. Dat levert bij ons prachtige rode zonsopkomsten en -ondergangen op.