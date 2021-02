Extra faunatunnel moet oversteek tussen Ulvenhouts Bos en Bovenmark veiliger maken

BREDA/ ULVENHOUT - De gemeente Breda is gestart met de aanleg van een extra faunatunnel aan de Dorpstraat in Ulvenhout. De tunnel moet de oversteek tussen de Bovenmark en de Ulvenhoutse bossen veiliger maken voor dieren als marters, egels, konijnen en kikkers.

Vandaag zijn de werkzaamheden aan de nieuwe faunatunnel in de Dorpstraat tussen Ulvenhout en Breda gestart. De aanleg van deze tunnel gebeurt van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari. Dat is een week later dan gepland, vanwege de vorst van afgelopen week.

Tunnel

Een faunatunnel is een buis onder de weg waar dieren ongestoord en veilig kunnen oversteken. Omdat er minder dieren oversteken is het ook voor autobestuurders veiliger. De tunnels zijn vooral bedoeld voor dieren zoals marters, egels, konijnen, kikkers en padden. De faunatunnels verbinden de Ulvenhoutse bossen en het stroomgebied van de Bovenmark met elkaar. Faunatunnels dragen bij aan een groener landschap. Dit is een van de ambities van Breda.

De faunatunnel in de Dorpstraat komt ter hoogte van het ‘open deel’ tussen Breda en Ulvenhout. De weg is tijdens het werk afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van fietsers, hulpdiensten en openbaar vervoer. Borden geven de omleidingen aan.