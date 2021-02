Spannende ontknoping van Married At First Sight voor Bredase agent Lars

BREDA - Vanavond was de laatste aflevering van Married At First Sight op televisie. In het programma trouwde de Bredase agent Lars met de Brabantse Lizzy. Wil je geen spoilers over hoe het liefdesexperiment afliep voor de twee? Lees dan niet verder!

Het huwelijk tussen Lars en Lizzy begon als een sprookje. De twee vonden elkaar helemaal, en waren een geweldige match. Toen zij na de huwelijksreis moesten gaan samenwonen, trok Lizzy dan ook met veel enthousiasme in bij de Bredase Lars. En terwijl het experiment voorschrijft dat de stellen 1 week moeten samenwonen, kozen Lizzy en Lars ervoor om die termijn ruim te verdubbelen.

Toch werden na het samenwonen de eerste scheurtjes duidelijk. Terwijl Lars duidelijk aangaf verliefd te zijn op Lizzy, bleven haar gevoelens achter. Dat Lars zo zeker was van zijn toekomst met haar, benauwde Lizzy. De twee kwamen erachter in ‘een andere versnelling’ te zitten waarbij Lizzy Lars maar 1 keer in de twee weken wilde zien, terwijl Lars het liefst iedere dag bij haar was. Tijdens het koppelsweekend barstte de bom. Terwijl Lizzy aan bleef geven tijd en ruimte nodig te hebben, had Lars het gevoel aan een dood paard te trekken.

Veel fans van het programma hadden gehoopt dat Lars en Lizzy in de laatste aflevering toch voor elkaar zouden kiezen en getrouwd zouden blijven. Maar dat was helaas voor hen niet het geval. Lars en Lizzy leverden beiden hun trouwring in en gaan scheiden. In zijn brief vatte Lars het krachtig samen: “We hadden vanaf het eerste moment een fijne klik. Het voelde direct fijn en vertrouwd. Maar toen we weer in ons normale leven terecht kwamen, zaten we in een andere versnelling. We kunnen elkaar helaas niet gelukkig maken.” Toch hebben de twee geen spijt van hun deelname, vertelden zij aan Carlo Boszhard. “Spijt? Absoluut niet”, aldus Lars.