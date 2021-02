Premier Rutte kondigt versoepelingen aan: ‘Maar we nemen wel een risico’

BREDA - Premier Rutte heeft vanavond in de persconferentie versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo gaan middelbare scholen gedeeltelijk open, wordt winkelen op afspraak mogelijk en mogen contactberoepen weer aan de slag. Maar met die versoepelingen neemt het kabinet wel een risico, benadrukte de premier.

De coronamaatregelen hebben een forse impact op de maatschappij. Doordat de regels streng zijn en al lang duren, zijn de gevolgen groot, vertelde premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie. Daarom is er een nieuwe fase aangebroken waarin er meer risico gaat worden genomen. Dat betekent dat er enkele versoepelingen worden doorgevoerd, legde premier Rutte uit. “Maar we doen hiermee dus iets heel spannends. We nemen een risico.”

Onderwijs

Het is veilig en verantwoord volgens het OMT om het middelbaar onderwijs en MBO gedeeltelijk te open per 1 maart. Wel zijn er strikte voorwaarden. Zo gaan leerlingen op het middelbaar onderwijs minimaal 1 dag per week naar school, en waar mogelijk meer. Verder geldt dat docenten een leerlingen 1,5 meter afstand houden. Ook het MBO kan per 1 maart gedeeltelijk open. Alle leerlingen op alle niveaus gaan 1 dag per week naar school.

Contactberoepen

Alle contactberoepen mogen vanaf 3 maart de deuren weer openen. Het gaat dan onder andere om kappers, massagesalons en rijscholen. Reserveren en een checkgesprek vooraf zijn wel verplicht. Sekswerkers zijn uitgesloten van de versoepeling.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels open op afspraak. Een afspraak moet wel vier uur van te voren worden gemaakt. Per verdieping mogen winkels maximaal 2 klanten tegelijkertijd naar binnen laten, met een maximum van 6 bezoeken per uur. Dat betekent dat het meest korte tijdslot 10 minuten is.

Buitensport

Vanaf 3 maart mogen jongeren tot 27 jaar bij hun sportvereniging weer buiten sporten. Competities gaan nog steeds niet door. Maar trainingen met de eigen club zijn weer mogelijk.

Premier Rutte benadrukte dat met deze versoepelingen het naleven van de basisregels extra belangrijk is. “De extra ruimte betekent extra verantwoordelijkheid. Uw gedrag doet ertoe.”

De nieuwe regels gelden tot 15 maart. Op 8 maart zal er een nieuwe persconferentie zijn.