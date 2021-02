Horecaketen De Beren: ‘Maak van de heropening van de horeca een landelijke vrije dag’

BREDA - Heel Nederland kijkt reikhalzend uit naar hét moment dat de horeca zijn deuren weer mag openen. Om die felbegeerde heropeningsdag zo goed mogelijk en coronaproof, te kunnen vieren én mensen opnieuw met elkaar te verbinden, pleit horecaketen De Beren als initiatiefnemer van HorecaVrij voor een nationale feestdag en start de petitie #horecavrij.



Het afgelopen jaar mochten horecagelegenheden slechts 5 maanden open zijn. Hoewel daar lange tijd veel begrip voor is geweest, is de maat nu vol en wordt het hoog tijd dat de horeca echt gehoord wordt, stelt horecaketen De Beren. Om die reden wil De Beren zich verenigen met zowel consument als concullega’s middels het initiatief HorecaVrij en start een petitie.

Ad schaap, eigenaar van De Beren: “We hebben een lange adem gehad en hebben ons te allen tijde aan de maatregelen gehouden. Nu is het tijd om weer aan de slag te gaan. Met de lente in aantocht en de dalende besmettingscijfers zien wij daar ook alle kansen voor. Wij, de consument en onze concullega’s zijn er klaar voor. Het aftellen kan beginnen. Als we straks weer open zijn, gaan we ook niet meer dicht. Het is goed geweest.”

De heropening van de horeca wordt door de keten groots aangepakt. Naast het opstarten van een petitie worden er #horecavrij-vlaggen verkocht. “De heropeningsdag moet voelen als één groot feest en voor de huidige generaties als een bevrijding. We hangen letterlijk de vlag uit en laten Nederland groen kleuren. Hoe mooi is het om de saamhorigheid van de horeca op zo’n manier terug te zien?”, voegt Schaap toe.



HorecaVrij wil minimaal 100.000 handtekening verzamelen en roept om die reden zoveel mogelijk horecagelegenheden en consumenten op om de petitie te ondertekenen. Samen willen zij strijden voor een nationaal jaarlijks terugkerende vrije dag op de heropeningsdag van de horeca. De petitie is te vinden op www.horecavrij.nl.