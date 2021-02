Blijdschap bij Bredase kappers nu deuren eindelijk weer open mogen

BREDA - Goed nieuws voor Bredase kappers. Dinsdagavond kwam het verlossende woord eruit: Vanaf 3 maart mogen zij de deuren weer openen. De blijdschap bij de kappers is dan ook groot. Vorige week hielden zij nog een protestactie waarmee zij pleitten voor snelle heropening van hun zaken.

Kappers hebben het de afgelopen tien weken zwaar gehad. Zij moesten hun deuren sluiten, terwijl passende steunpakketten uit bleven. Vorige week kwamen kappers in heel Nederland daarom nog in actie onder het motto ‘Het licht gaat aan, anders gaat het licht uit’. Demonstratief zetten kappers toen hun lichten tussen 18.00 uur en 20.00 uur aan, waarbij veel kappers er ook voor kozen om in hun kappersstoel te gaan zitten. Met de actie vroegen ze aandacht voor hun schrijnende situatie en eisten ze dat ze hun deuren op 3 maart weer zouden mogen heropenen.

Aan die oproep lijkt gehoor te zijn gegeven. Tijdens de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat kappers vanaf 3 maart de deuren weer mogen openen. Reserveren vooraf, een checkgesprek en 1,5 meter afstand tussen de stoelen blijven wel een vereiste.

Bredase kappers reageren enorm blij op het nieuws. “Guess Who’s Back? Bye bye uitgroei, verlopen kleur en gespleten punten”, schrijft Kinki Kappers Breda enthousiast op Facebook. “See you soon, wat hebben we je gemist!” Ook Brainwash Haagse Beemden staat te springen om open te gaan. “Ein-de-lijk! Wat hebben we jullie gemist. Vanaf volgende week staan onze stylisten weer vol enthousiasme voor je klaar. We kunnen natuurlijk niet wachten om jouw lockdown lokken eens goed onder handen te nemen!”

Wie van zijn coronakapsel af wil, moet wel snel zijn met het maken van een afspraak. Bij veel Bredase kappers stromen de reserveringen namelijk binnen en zit heel volgende week al volgeboekt.

Contactberoepen

Niet alleen voor kappers had premier Rutte dinsdagavond goed nieuws. Alle contactberoepen - met uitzondering van sekswerkers - mogen vanaf volgende week namelijk weer starten. Dat betekent dat bijvoorbeeld de schoonheidssalons en massagesalons ook weer open mogen. Ook mogen rijschoolhouders weer beginnen met het geven van rijlessen.