April komt te vroeg voor Verbeeten Challenge: Editie 2021 gaat niet door

BREDA - De zevende editie van de Verbeeten Challenge in Breda en Tilburg van zondag 11 april 2021 gaat niet door. De Verbeeten Challenge is een sportevenement tegen kanker. “Helaas houdt het coronavirus ons nog altijd in zijn greep, aldus Frank Molkenboer, voorzitter Verbeeten Challenge.

De zevende editie van de Verbeeten Challenge in Breda en Tilburg gaat niet door. Het sportevenement tegen kanker zou eigenlijk op zondag 11 april plaatsvinden. ‘’April komt te snel voor dit familie-event voor jong en oud’’, aldus voorzitter Molkenboer aan. ‘’Afhankelijk van de maatregelen kijken we hoe we in 2021 toch op gepaste wijze actief kunnen zijn op weg naar weer een volwaardige Challenge.”

Inschrijvingen blijven gewoon geldig. Ook is het nu nog langer mogelijk om je in te schrijven, dit kan via de website.

Achtergrond Verbeeten Challenge

De Verbeeten Challenge is een evenement voor jong en oud. Je kunt diverse afstanden fietsen, wielrennen, wandelen of hardlopen. De volledige opbrengst gaat naar het Verbeeten Fonds. Dat fonds stimuleert onderzoek naar patiëntvriendelijke behandelmethodes door het instituut Verbeeten. Dat is het regionaal kankerbehandelcentrum in Tilburg, Breda en Den Bosch.