Bredase scholen strijden via Zoom voor plek in ‘Op weg naar het Lagerhuis’

BREDA - Vier Bredase middelbare scholen gaan 4 maart de strijd aan met andere Brabantse scholen om zo een plekje te bemachtigen in de finale van het tv-programma ‘Op weg naar het Lagerhuis’. De scholieren moeten zich van hun sterkste kant laten zien via Zoom, want door de coronacrisis was BNNVARA genoodzaakt de debatcompetitie anders op te zetten.

BBNVARA gaat voor de drieëntwintigste keer op zoek naar het beste debat- en speechtalent van Nederland in hun scholieren-debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Middelbare scholieren uit alle provincies dingen mee om een plekje in de tv-finale op 9 mei. Echter moeten zij eerst nog door de provinciale voorrondes komen.

Zestien Brabantse middelbare scholen gaan daarom donderdag 4 maart via een online programma met elkaar de strijd aan voor die felbegeerde finaleplekken. Het Newmancollege, De Nassau, het Stedelijk Gymnasium Breda en het Markenhage vaardigen ieder twee kandidaten uit Breda af voor de speechwedstrijd. De voorronde wordt om 13.00 uur geopend door de commissaris van de Koning en is te volgen via Zoom.

Op weg naar het Lagerhuis

In de jaren ‘90 was het VARA-programma ‘Het Lagerhuis’ ontzettend populair. Vanuit daar ontstond de jongerendebatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’, die sinds 1999 jaarlijks terugkeert. Dit seizoen gebeurt dat in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en Erasmus+. Met het programma wil BNNVARA jongeren de mogelijkheid bieden hun debattechnieken te vergroten en ze laten ervaren wat de provinciale politiek inhoudt.