Clubicoon Anthony Lurling keert terug bij NAC Breda

BREDA - Zeven jaar na zijn afscheid bij NAC, keert Anthony Lurling terug bij NAC Breda. Ditmaal niet als speler, maar als trainer. Anthony zal vanaf het nieuwe seizoen NAC Onder 15 onder zijn hoede nemen en tevens assisteren bij het eerste elftal van NAC. Hij tekent een contract voor twee jaar. “Dit voelt als thuiskomen”, aldus Lurling.

Als speler kwam Anthony voor het eerst bij NAC in 2005. Destijds werd hij gehuurd van Feyenoord. In het seizoen 2006/2007 speelde Anthony op huurbasis voor FC Den Bosch, voordat hij de definitieve overstap naar NAC maakte.

De aanvaller speelde vervolgens zeven jaar voor De Parel van het Zuiden. Hij kwam tot 252 wedstrijden in het geel-zwart en heeft daarmee een plek verdiend in het NAC Museum. Anthony was een buitengewoon populaire speler in Breda. Met zijn doorzettingsvermogen, onverzettelijkheid en werklust wist hij de supporters op de banken te krijgen.

Trainer

Toen Anthony in 2016 zijn spelerscarrière besloot, ging hij bij FC Den Bosch aan de slag als spitsentrainer. Een jaar later voegde hij FC Engelen toe aan zijn werkzaamheden. Hij is nog altijd hoofdtrainer van de derdeklasser. De afgelopen drie jaar was Anthony werkzaam binnen de jeugdopleiding van PSV.

Eric Hellemons is trots op de aanstelling: “Ik ben bijzonder trots dat we een clubicoon als Anthony Lurling terug kunnen halen naar NAC. Het is een teken dat we als opleiding goede stappen zetten. Niet voor niets komt hij als trainer van PSV naar NAC. Tijdens de gesprekken hebben we gemerkt dat we te maken hebben met een zeer ambitieuze trainer. Anthony zal een belangrijke schakel worden tussen de opleiding en NAC 1. Daarnaast is een belangrijk onderdeel de bewustwording bij jonge spelers wat er nodig is en wat je juist moet laten om succes te kunnen hebben als voetballer, daar kan Anthony natuurlijk als geen ander over meepraten en coachen. Verder gaan we samen een ontwikkelingstraject in met Anthony om hem ook te blijven ontwikkelen als trainer.‘’

Anthony Lurling heeft ontzettend veel zin om terug te keren bij NAC: “In drie jaar als trainer bij PSV heb ik veel geleerd. Dit is voor mij een hele mooie stap in mijn trainerscarrière. De afgelopen periode heb ik mijn diploma UEFA A gehaald en vanuit daar wil je je natuurlijk blijven ontwikkelen. Deze stap past daarin uitstekend’, legt hij uit. Hij heeft er veel zin in om een steentje bij te dragen aan de opleiding en NAC 1. “Met name om jonge spelers te helpen in de ontwikkeling en fijne kneepjes van het vak mee te geven om te slagen in het profvoetbal. Ik wist eigenlijk vrijwel direct dat ik dit wilde gaan doen. De club spreekt in mijn geval voor zich denk ik. Het zal echt voelen als thuiskomen.”