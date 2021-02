Bij een lokale winkelier bestellen en het ophalen in de supermarkt? Kan kan voortaan in Breda

BREDA - Sinds kort is het mogelijk om bestellingen die bij een Bredase ondernemer zijn gedaan, af te halen bij een Albert Heijn of Jumbo in buurt. Zo wordt het de klant nog gemakkelijker gemaakt om hun bestellingen in te passen in hun dagelijks bewegingen. Wethouder Boaz Adank is trots op de samenwerking. “Dit is weer een prachtig voorbeeld van waar we de Bredase handen ineen slaan. Elkaar helpen waar dat kan, belangeloos en op een creatieve manier.”

Om Bredase ondernemers in deze lastige tijden te ondersteunen, is vanuit de lokale Albert Heijns en Jumbo’s aangeboden om levering van producten ook tijdelijk via verschillende pick-up points bij de supermarkten in de gemeente Breda aan te bieden. Zo zijn Bredase ondernemers meer flexibel in het tegemoet komen van de wensen van hun klanten. Dit kan nu door bezorging aan huis, click-en-collect bij de winkel zelf, en nu dus ook door ophalen bij een pick-up point bij een van de aangesloten supermarkten.

Albert Heijns en Jumbo’s in Breda zijn samen met CitywebshopBreda tot dit initiatief gekomen. André Boersma, supermarktmanager Albert Heijn Valkeniersplein: ‘Wij voelen mee met de pijn bij de ondernemers in de stad die het in deze tijd ongelooflijk zwaar hebben. We wilden als supermarkten nu eens niet concurreren maar gewoon samen kijken wat we voor onze stad en de collega’s konden doen. Door een kleine bijdrage te leveren in dit proces, en een beetje ruimte in onze winkels op te offeren kunnen we in samenwerking met CityWebshopBreda onze mede-ondernemers helpen in het service bieden aan hun klanten. Gezamenlijk zijn we trots op dit initiatief en we roepen de Bredase ondernemers op om hier gebruik van te maken.”

Voor alle producten die via CityWebshopBreda.nl worden gekocht is er de optie om ze op te halen bij de pick-up points. Daarnaast hebben ook nog een aantal andere winkeliers aangegeven dat hun producten via de pick-up points zijn af te laten halen. Het is nog steeds mogelijk voor lokale ondernemers om gebruik te maken van de pick-up points, ze dienen zich hiervoor aan te melden bij CityWebshopBreda.nl.

De volgende supermarkten hebben een pick-up point:

Albert Heijn aan de Nieuwstraat, Haagdijk, Moerwijk, Brabantplein, Bisschopshoeve, Valkeniersplein, Ginnekenweg, Heksenwaag, Pastoor Doensstraat (Bavel)

Jumbo aan de Baliëndijk, Belcrumweg, De Burcht, Past. van Spaandonkstraat, Dr. Struyckenplein, Rat Verleghstraat, Donk, Markt (Prinsenbeek), Scheperij (Teteringen), Chaamseweg (Ulvenhout)