Bredaas kookboek: ‘Normaal brengen we jou naar de horeca, met het kookboek brengen we de horeca naar jou’

BREDA - De horeca is al maandenlang dicht en dat is voor Bredase bourgondiërs een groot gemis. Om die pijn een klein beetje te verzachten komt Local Taste nu met ‘Het enige echte Bredase kookboek’. “Naast 076 recepten staat het kookboek vol met dranksuggesties door verschillende drankkenners uit Breda.”

Het kookboek van Local Taste bestaat precies uit (0)76 recepten uit lokale keukens uit Breda. “Een luxe kookboek dat net als ons mooi Breda thuis is van alle markten. In, met en voor Breda zijn wij aan de slag gegaan om een kookboek te maken waar iedere Local trots op kan zijn.” De bedenkers komen met het kookboek als reactie op de lange sluiting van de horeca. “Helaas kunnen we voorlopig nog niet genieten van al het lekkers dat Breda te bieden heeft. Of toch wel? In plaats van dat wij naar de horeca gaan, brengen wij de horeca naar jou.” In het kookboek staan recepten die afkomstig zijn uit Bredase horecakeukens. “Duik je eigen keuken in, bereid de gerechten waar jij normaal van geniet in de horeca, en kijk of jij jouw favoriete gerecht beter kan maken dan de chef!”



Naast 76 recepten staan er in het boek ook dranksuggesties van verschillende drankkenners in Breda. “Van een wijngaard tot onze brouwerijen. Wij wijzen de weg naar lokale topproducten die jouw gerechten lokaler maken dan ooit tevoren.”

In maart komt het kookboek uit.

Crowdfunding

Om de drukkosten te financieren is Local Taste een crowdfunding gestart. “Wij zijn ontzettend enthousiast en kunnen niet wachten tot we naar de drukker gaan. Omdat we de horeca in deze moeilijke periode niet financieel willen belasten zijn we een crowdfunding gestart om een deel van de drukkosten bij elkaar te krijgen.”