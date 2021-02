Overlast en honderden boetes, maar toch geven we de Galderse Meren een 7

BREDA - In de afgelopen jaren zijn er zo’n 252 boetes uitgedeeld bij de Galderse Meren. Ook werden er 156 officiële waarschuwingen gegeven. Daarnaast kent het natuurgebied, volgens het college, meerdere veiligheidsproblemen. Tóch beoordeelt de Bredanaar Galderse Meren met een 7.

Incidenten

Een overzicht van incidenten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij de Galderse Meren is volgens het college niet bijgehouden. Maar er zijn wel dumpingen bekend van drugsafval, agressief gedrag en inrijden op verkeersregelaars en boa’s, agressie en intimidatie door (groepen) bezoekers op de ligweiden, diverse opstootjes tussen groepen, drugs en alcoholgebruik, agressie tegen de reddingsbrigade en drenkelingen. Sinds 2018 zijn er door de handhavers in totaal 252 boetes uitgedeeld en 156 officiële waarschuwingen gegeven bij de Galderse Meren.

Veiligheid

Het college erkent dat de Galderse Meren meerdere veiligheidsproblemen heeft. Zo zijn er problemen met de verkeersstromen. “Door de smalle wegen die niet berekend zijn op grote hoeveelheden verkeer zorgt dit voor problemen. Zeker als daar ook nog wandelaars en fietsers aanwezig zijn”, aldus het college. “Daarnaast is het gebied vrij toegankelijk wat ervoor zorgt dat ook (groepen) mensen worden aangetrokken die zich niet aan sociale en algemeen geldende regels houden.” Ook het brandgevaar bij de Galderse Meren kan onveilige situaties opleveren. “In de zomer is er brandgevaar door droogte. Een sigaret in het gras van de ligweides kan al zorgen voor een brandgevaarlijke situatie.” Het gebruik van drank en drugs tijdens zomerse dagen is bekend bij het college. “Mede door het beperkte toezicht heeft dit al eens gevaar voor zwemmers opgeleverd.” Ook drugs- en afvaldumpingen op parkeerplaatsen zorgen voor een verminderde veiligheid in het natuurgebied. “Dit probleem is wel grotendeels weggenomen door het afsluiten van parkeerplaatsen.” Ook illegale prostitutie en/of stelletjes die (al dan niet vrijwillig) de liefde bedrijven op de parkeerplaatsen en op het naaktstrand, leveren een veiligheidsprobleem op.

Bezoekers

De Galderse Meren worden jaarlijks door een groot aantal Bredanaar bezocht. “Voor het in beeld krijgen van de bezoekersaantallen zijn nooit officiële tellingen verricht. Daarvoor moet af worden gegaan op inschattingen.” Door de coronaregels zijn de bezoekersaantallen beperkt. Zonder deze regels is het gemiddeld aantal bezoekers in de zomer tijdens warme dagen ongeveer 5000 tot 10.000. “Het gemiddeld aantal bezoekers in de winter is maar tientallen. Bij mooi weer zijn dit er honderden.” Tijdens de periode dat coronamaatregelen van kracht zijn, sinds zomer 2020, is het aantal bezoekers begrensd op 1800.

Enquête

Ondanks de overlast en veiligheidsproblemen beoordeelt de Bredanaar de Galderse Meren toch met een 7. Dat blijkt uit een enquête die in 2020 is gedaan onder Bredanaars. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat vier op de tien Bredanaars in het afgelopen jaar een bezoek heeft gebracht aan de Galderse Meren. Ook laat de enquête zien dat de gemiddelde inwoner van Breda het natuurgebied beoordeelt met een 7. Hoe zich dit verhoudt tot andere waterrecreatiegebieden is niet onderzocht.