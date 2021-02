Horeca komt in actie: Dinsdag wordt Breda weer gevuld met terrassen

BREDA - Een grote groep ondernemers die aangesloten is bij de actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland roepen hun collega’s massaal op om de terrassen op 2 maart buiten te zetten. “Op dinsdag 2 maart gaan de terrassen naar buiten! Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land. Ook weten wij zeker: we kunnen veilig en verantwoord onze zaken openen en beginnen met het buiten zetten van de terrassen! Uiteraard wel op 1,5 meter.” aldus Johan de Vos, woordvoerder van de groep ondernemers.

De psychische grens bij de ondernemers is bereikt. “Het kan zo echt niet langer. Samen met de reis-, evenementen-, en cultuurbranche betaalt de horeca de rekening voor deze crisis. En dat kan niet langer. Daar moet nú verandering in komen. De grens is bereikt.” Niet alleen financieel, maar ook psychisch staat het water aan de lippen bij de ondernemers.

Er is momenteel geen perspectief voor de horecaondermers. “Daarbovenop komen de beelden van massa’s Nederlanders samen op het ijs en beelden van overvolle parken het afgelopen weekend. De terrassen hadden vol kunnen zitten, maar de horeca mag geen mensen ontvangen. Dat maakt ondernemers geestelijk kapot.” De ondernemers stellen ‘winkels open = horeca open’.

Dinsdag maakte Rutte bekend dat er een kleine versoepeling voor de winkels mogelijk is vanaf 3 maart. Zij mogen op afspraak klanten ontvangen. Dat is een eerste stap naar heropening. Door de terrassen op 2 maart buiten te zetten neemt ook de horeca een eerste stap naar heropening. “Bij ons kwamen mensen al op afspraak, zijn er al looproutes en is er – net als bij de winkels en kappers – triage vooraf. Er is dus geen enkele gegronde reden dat de winkels wel weer ruimte krijgen en de horeca niet. Wat ons betreft geldt ‘Winkels open = Horeca open en hiermee nemen we zelf de eerste stap”, aldus De Vos.

Burgemeesters

Onlangs pleitte meerdere burgemeester voor het openen van de terrassen. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat de mensen beter en voornamelijk veiliger gespreid kunnen worden bij grote drukte. Door crowdmanagement en goede regulering fungeert de horeca als overloop in centra. Mensenmassa’s kunnen dan gereguleerd worden in plaats van dat er ongereguleerde drukte ontstaat, zoals afgelopen weekenden. Daarmee geven burgemeesters het signaal af dat zij horeca zien als onderdeel van de oplossing voor het probleem dat mensen elkaar zullen gaan opzoeken in de buitenlucht nu het weer beter wordt.



Steunpakketten



Ondanks de verruiming- en verlenging van de steunpakketten is voor een groot aantal ondernemers de compensatie nog steeds niet toereikend. “Zeker niet nadat de overheid vandaag bekend heeft gemaakt dat de toegezegde extra TVL pas over ongeveer zeven maanden wordt uitgekeerd.” Vanwege de maatregelen die horecaondernemers nemen voor hun gasten, zal het voor heel veel van hen niet mogelijk zijn om op volledige capaciteit te draaien. “Genoeg is nu écht genoeg! We zijn inmiddels 9 maanden dicht geweest, sommigen van ons al een jaar! Dat houdt niemand vol. Dus laat ondernemers weer ondernemen. Des te sneller kunnen we van het overheidsinfuus af!” aldus De Vos. De oproep komt van dezelfde ondernemers die eerder aangaven op 17 januari 2021 hun deuren te openen. Zij besloten dit uiteindelijk niet te doen vanwege de ‘code zwart’ die dreigde te ontstaan in de zorg. Maar zij geven nu aan dat het zo echt niet langer kan.

Lijst van deelnemende KHN afdelingen en organisaties/verenigingen: Maastricht, Leiden, provincie Gelderland, Breda, Alkmaar, Amstelland (Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn), Arnhem/Renkum, Meierijstad, Roermond, Krimpenerwaard, Helmond, Valkenburg, Nederweert, Peel en Maas, De Bollenstreek, Oss, Sint-Michielsgestel, Venray, Roosendaal (NB), Asten, Epe, Schagen, Vaals, Zundert, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Moerdijk, Veendam, Stadskanaal, Aalten/Dinxperlo, Valkenburg, Gemert, Someren, Oosterhout (NB), Steenbergen, Heerlen, Hattem/Heerde, Liemers, Beesel, De Leye, Vught, Echt-Susteren, Rhenen, Rheden, Waterland (Marken, Monickdam, Uitdam ,Zuiderwoude,broek in Waterland, Den ilp) .HorecaZorg (o.a. Meyer Beheer, Oubaha Beheer), NachtBelang (belangenvereniging van alle clubs & discotheken in Nederland) Verening Erkende Pannekoekenrestaurants.