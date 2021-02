Rob Penders terug bij NAC: ‘Het voelt als thuiskomen’

BREDA - De voormalig assistent van het eerste elftal van NAC, Rob Penders, keert na twee jaar afwezigheid terug bij NAC. De 45-jarige trainer zal vanaf de zomer het hoogste jeugdelftal, NAC Onder 21, onder zijn hoede nemen. Rob tekent een contract tot de zomer van 2023.

Rob Penders speelde elf seizoenen voor NAC. Voorafgaand aan zijn overstap naar Breda, speelde hij jarenlang bij RBC Roosendaal. In totaal kwam Penders tot meer dan driehonderd officiële wedstrijden voor NAC. Aan het einde van het seizoen 2010/2011 nam NAC afscheid van Rob als speler.

Jeugdtrainer

Na zijn spelerscarrière, werd Penders actief als jeugdtrainer binnen de NAC Jeugdopleiding. Hij werd trainer van NAC C1. In 2014 maakte hij de stap naar NAC A1 en daarnaast de wedstrijden van Jong NAC. In 2019 gingen Rob en NAC uit elkaar. Nu, twee jaar later, keert Rob terug naar Breda.

“Uiteraard ben ik erg blij met mijn terugkeer bij NAC. Twee jaar geleden is er wel iets vervelends voorgevallen, maar daar heb ik altijd heel nuchter ingestaan. Afgelopen jaar ben ik ongeveer vijf keer terug geweest en dat voelde altijd goed. Het was altijd een warm welkom en fijn om iedereen weer te zien. Ik sta te popelen om weer aan de slag te gaan als trainer en zeker met een Onder 21-elftal. Als dat dan bij NAC mogelijk is, is dat helemaal mooi. Ik heb hele goede gesprekken gehad met Eric, maar ook binnen de rest van de club voelde ik draagvlak. Het voelt als thuiskomen en daar ben ik blij mee”, aldus Rob Penders.