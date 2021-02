Hop On Hop Off gaat weer niet door, maar brengt festival in huis met ‘Speciaalbier Surprise Pakket’

BREDA - Afgelopen week werden er een aantal verspoelingen aangekondigd, maar helaas nog niet genoeg om speciaalbierenfestival Hop On Hop Off 2021 begin april door te laten gaan. Gelukkig is de editie van 2022 wel alvast vastgelegd, namelijk op 1, 2 en 3 april. Ook heeft de organisatie opnieuw een Speciaalbier Surprise Pakket gelanceerd.

Het Hop On Hop Off (HOHO) festival gaat dit voorjaar niet door. Eigenlijk zouden Bredanaars van 9 tot en 11 april kunnen genieten van alle speciaalbieren die het festival biedt. Helaas gooit corona opnieuw roet in het eten, want ook in 2020 kon het speciaalbierenfestival niet doorgaan. “We hadden liever beter nieuws gehad”, legt de organisatie uit. “Maar ook wij gaan voor veilig. Des te sneller is corona onder controle.”

Gelukkig is er ook goed nieuws. De datum voor Hop On Hop Off 2022 is namelijk alvast vastgelegd. Op 1, 2, en 3 april hoopt de organisatie dan eindelijk een biertje in te kunnen schenken voor hun bezoekers. De gekochte kaarten voor de edities 2020 en 2021 blijven daarom geldig voor volgend jaar. “Met het behouden van je kaarten steun je het Hop On Hop Off Festival en de toekomst van het festival.” Resistutie is nog tot 1 april 2021 mogelijk.

Speciaalbieren pakket

Dat het festival niet door kan gaan, wil niet zeggen dat de organisatie stil zit. Om de brouwers te steunen hebben zij een speciaal surprise pakket, inclusief eenmalig HOHO festivalglas, ontwikkeld. Zo kunnen Bredanaars toch genieten van verrassende bieren en steunen zij tegelijkertijd de brouwers financieel.

24 verschillende brouwers die eigenlijk aan het originele festival mee zouden deelenemen, doen mee aan het speciale HOHO2021 Speciaalbier Suprise pakket. Iedere brouwer levert één biertje in. Daar maakt de organisatie vervolgens twee dozen van met 12 verschillende speciaalbieren per doos. Zo haal je een beetje van het festival bij jou in huis.

Je kunt het surprise pakket bestellen tot en met 28 maart, laat de organisatie weten. “In de week van 5 april wordt het surprise pakket bij je thuis bezorgd of kun je het ophalen bij één van de ophaallocaties. We bezorgen in heel Nederland en België. Zo kun je in het weekend van 9 – 11 april thuis de heerlijke speciaalbieren proeven.”

Bestel je pakket hier.