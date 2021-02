Protestactie sportscholen: Snap Fitness Breda zet fitnessapparaten buiten

BREDA - Sportscholen in heel Nederland kwamen vandaag in actie. Zij sportten vandaag geheel coronaproof buiten. Dit deden ze om de noodzaak van de heropening van de sportscholen onder de aandacht te brengen. In Breda deden onder andere Medifit en Snap Fitness mee.

In het kader van de actie ‘Stilzitten is geen optie’ kwamen sportscholen door heel Nederland in actie. In Breda deden Medifit en Snap Fitness onder andere mee. Susanne Vermeeren van Snap Fitness vindt de keuze om winkels open te doen en sportscholen niet ook niet uit te leggen. ‘’Waarom mag je wel op afspraak winkelen, maar niet op afspraak naar de sportschool? Het is juist belangrijk dat mensen gezond blijven en weerstand opbouwen!” Bovendien is de sportscholen eerder vertelt dat zij geen grote bron van besmettingen zijn. “Dan begrijp ik gewoon niet waarom we toch niet open mogen.”

Bij Snap Fitness, gelegen aan de Tramsingel gaan onder andere de roeimachine en de loopband naar buiten. Op de stoep voor het pand werd door leden gesport op de fitnessapparaten. De leden waren welkom tussen 09:00 en 15:00 uur. Ieder halfuur kon een groepje van vier leden op de apparaten sporten.

Motivatie leden

Susanne hoopt dat de actie helpt en dat ze de deuren van haar sportschool snel weer mag openen. “We doen er alles aan om onze leden in beweging te houden, en daar krijgen we ook veel waardering voor”, vertelt ze. “Maar je merkt gewoon dat het aan het wegzakken is. Het is voor mensen steeds moeilijk om motivatie te houden voor online trainingen en challenges. Zij willen gewoon weer naar de sportschool. Straks hebben we allemaal weer een mooi kapsel en nette nagels, maar is ons lijf niet meer gezond. Dat mag toch niet gebeuren?