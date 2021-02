Doorzetter Rinus Thijs draagt bij aan veiligheid in de buurt: ‘Ik werd met enige regelmaat bedreigd’

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald inzetten voor de gemeenschap. Deze keer is dat Rinus Thijs (77) die dag in dag uit, jarenlang als vrijwilliger buurtpreventiewerk doet in de Bredase wijk De Wisselaar: Een culturele smeltkroes van bewoners die elkaar nauwelijks kennen. Die wijk gaat Rinus Thijs aan het hart.

DOOR HENK KETELAAR

“De buurt hangt een beetje als los zand aan elkaar”, zegt Rinus die er al 45 jaar met zijn vrouw Marianne woont. “Oorzaak daarvan is dat veel mensen in de loop van de tijd zijn verhuisd. Daarvoor in de plaats kwamen gezinnen uit verschillende culturen. Omdat ze ook verschillende talen spreken en amper Nederlands, wordt er niet of nauwelijks met elkaar gepraat. Het met elkaar optrekken en op elkaars spulletjes letten is er dus niet meer bij. Dat vind ik erg.”

Buurtpreventieteam

“We hebben het hier best naar onze zin. Jammer dat leefbaarheid van de buurt zo is verzand. Daarom ben ik nu vrijwilliger bij het buurtpreventieteam. Dat heeft tot taak de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te bevorderen. Ik doe het nu bijna vijf jaar, samen met de wijkagent, buren, woningbouwcorporatie en de handhavers. We streven naar een buurt waar het goed wonen en werken is.”

Rondje wijk

Elke dag loopt Rinus een uurtje of twee zijn buurtronde. “Ik kijk dan of er vernielingen zijn gepleegd, kliko’s niet op een plek staan waar gemakkelijk kan worden ingeklommen en of er verkeersgevaarlijke situaties zijn. Ik kom ook regelmatig in de speeltuin om te zien of die nog wel veilig is voor de kinderen. Storend vind ik het zwerfvuil. Erger nog: het huisvuil dat naast de ondergrondse vuilcontainers wordt weggezet. Meldingen die ik daarover doe worden vaak opgevolgd door handhavers, die de herkomst trachten te traceren.”

Risicovol

Dat zijn werk risicovol is heeft Rinus vorig jaar ondervonden. Toen sprak hij iemand aan over het neerzetten van restvuil bij een grondcontainer. Met grof geweld werd hij door de man in kwestie tegen de grond gewerkt. Rinus: “Dat was zo heftig dat mijn vrouw en de kinderen mij daarna smeekten het vrijwilligerswerk op te geven. Dit ook omdat ik met enige regelmaat werd bedreigd. Omdat de wijk voor mij veel betekent, heb ik dat niet gedaan. Verder voelde ik mij erg gesteund met het bezoek van wethouder Greetje Bos, die mij een hart onder de riem kwam steken.”

Dankbaar

Eind december greep de buurt Rinus’ gouden bruiloft aan om hem te feliciteren met bonbons, bloemen, fruitmand en een lieve felicitatie- en dankbrief met de tekst: ‘We kennen jullie in de buurt als trouwe buren die goed letten op onze veiligheid en veel doen voor een schone en leefbare buurt.’ Rinus: “Een echte opsteker. Dat zijn zo van die complimentjes waarop ik lang kan teren. Held of niet, ik blijf trouw aan de wijk. Join me, please!”

Wil je meer weten over Rinus Thijs of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl. Informatie over buurtpreventie: www.buurtpreventie.nl.