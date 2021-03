Snelwegen bij Breda vannacht opnieuw dicht voor herstel aan asfalt

BREDA - Om vorstschade aan het asfalt te herstellen voert Rijkswaterstaat reparaties uit aan de A58 en de A27. De A27 is daardoor afgesloten tussen knooppunt St. Annabosch en afrit (16) Breda-Noord in de richting van Gorinchem van vanavond 21.00 uur tot 00.00 uur. Ook wordt de A58 afgesloten tussen knooppunt St. Annabosch en afrit (11) Tilburg-Centrum-West richting Tilburg van dinsdag 2 maart maart 21.00 uur tot woensdag 3 maart 06.00 uur.

De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. De komende weken is Rijkswaterstaat bezig met de grote herstelwerkzaamheden. Alleen wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze niet direct aangepakt maar meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd.



Afsluitingen

De A27 is afgesloten tussen knooppunt St. Annabosch en afrit (16) Breda-Noord richting Gorinchem op maandag 1 maart 21.00 uur tot 00.00 uur. De A27 tussen knooppunt Hooipolder en afrit (22) Nieuwendijk richting Gorinchem is afgesloten tussen Maandag 1 maart 21.00 uur tot dinsdag 2 maart 05.00 uur. En de A58 tussen knooppunt St. Annabosch en afrit (11) Tilburg-Centrum-West richting Tilburg, waaronder dus ook de op- en afrit Bavel, is afgesloten van dinsdag 2 maart 21.00 uur tot woensdag 3 maart 06.00 uur.

Gele borden en tekstkarren geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.