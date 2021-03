Grote opruimactie in de Hoge Vucht: ‘We bundelen de krachten’

BREDA - Vanmiddag vindt er een grote opruimactie plaats in de Hoge Vucht. Stadsjutters Breda, Runnerscafe en Opgeruimd Breda/Hoge Vucht bundelen hun krachten om met zo veel mogelijk mensen dit gedeelte van Breda eens aan te pakken.

Zwerfafval is een hardnekkig iets wat aandacht verdient, stellen de organisatoren. “In een buurt waar het opgeruimd en netjes is, is het veiligheidsgevoel en welbevinden aanzienlijk hoger dan in buurten waar veel afval op straat zwerft.” De organisaties willen graag in de Hoge Vucht aan de slag gaan in de hoop dat bewoners gemotiveerd worden voortaan zelf aan de slag te gaan om hun omgeving zwerfafvalvrij te houden.

Zwerfvuil ruimen heeft echter nog meer voordelen. Want vanwege Covid-19 kan het lastig zijn voor mensen om zichzelf te motiveren naar buiten gaan. De mentale gezondheid van veel mensen heeft een deuk opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat verschillende dingen een positief effect hebben op de stemming, waaronder beweging, naar buiten gaan, sociale contacten opzoeken (op gepaste afstand) en iets kunnen betekenen voor de ander. ”Al met al genoeg redenen om je steentje bij te dragen voor zowel jezelf als je omgeving.”

Mocht je op een sportieve manier willen deelnemen, dan kan je je aansluiten bij Ron Bekker van Runnerscafe. Hij gaat ploggen (een combinatie van joggen en rapen) om zo zwerfafval op te ruimen.

De opruimactie is vanmiddag tussen 13.00-15.00 uur. Er wordt verzameld nabij de parkeerplaats van Winkelcentrum Hoge Vucht. Er zal rekening gehouden met de coronamaatregelen. Deelnemers zullen in tweetallen op pad gaan. De Gemeente Breda stelt de materialen beschikbaar.

Aanmelden en info via opgeruimd.hogevucht@gmail.com.